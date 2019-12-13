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TOP NEWS

    Новости бизнеса
    18.11.2021

    Биржа BitMEX объявила об «углеродном нейтралитете» и купила углеродные кредиты — Bits Media

    BitMEX официально заявила о своем  углеродно-нейтральном статусе и о покупке 7 110 углеродных кредитов на сумму около $100 000. Криптовалютная биржа BitMEX в…
    Новости ICO и токенизации
    18.11.2021

    Чарльз Хоскинсон: «метавселенная будет неразрывно связана с криптовалютами» — Bits Media

    Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон возлагает большие надежды на развитие метавселенной и считает, что она будет неизбежно связана с криптовалютами, особенно…
    Новости безопасности
    18.11.2021

    После внедрения KYC Binance потеряла 3% клиентов — Bits Media

    Генеральный директор биржи Binance заявил, что внедрение обязательного KYC привлечет больше институциональных инвесторов на площадку. Но некоторые клиенты предпочли перейти…
    Биткоин новости
    17.11.2021

    Бейсбольный клуб Perth Heat будет выплачивать зарплаты в биткоинах — Bits Media

    Австралийский бейсбольный клуб Perth Heat обратился к услугам компании OpenNode для внедрения корпоративной платежной системы на биткоине. Бейсбольная команда из…
    Криптовалюты в России
    17.11.2021

    Генпрокуратура России подготовила законопроект о признании ЦФА имуществом в рамках УК РФ — Bits Media

    Генеральная прокуратура России подготовила законопроект, согласно которому криптовалюты и цифровые финансовые активы будут считаться имуществом в рамках Уголовного кодекса РФ…
    Новости ICO и токенизации
    17.11.2021

    Виталик Бутерин предложил использовать криптовалюты городов для налогообложения и голосования — Bits Media

    Основатель Эфириума рассказал о своем видении использования городских криптовалют и их интеграции в глобальных экосистемах. Основатель Эфириума на конференции SG…
    Новости ICO и токенизации
    17.11.2021

    Polygon запускает протокол zk-STARK для разработки децентрализованных приложений — Bits Media

    В сети Polygon будет запущена виртуальная машина Miden VM на базе протокола zk-STARK,
    Биткоин новости
    17.11.2021

    Чанпэн Чжао: «в моем портфеле только две криптовалюты» — Bits Media

    Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал о своем портфеле криптовалют и взглядах на рынок. В интервью с…
    Биткоин новости
    17.11.2021

    Доверительный управляющий MtGOX утвердил план реабилитации — Bits Media

    Доверительный управляющий MtGOX Нобуаки Кобаяси опубликовал открытое письмо, в котором утвердил план реабилитации, почти единогласно принятый кредиторами месяц назад. Голосование…
    Новости ICO и токенизации
    17.11.2021

    Miramax подала в суд на Квентина Тарантино из-за выпуска NFT по «Криминальному чтиву» — Bits Media

    Компания Miramax подала в суд на кинорежиссера Квентина Тарантино из-за выпуска коллекционных токенов со сценами из фильма «Криминальное чтиво». Речь…
    Новости безопасности
    17.11.2021

    Минюст США продал изъятые у BitConnect криптовалюты для возмещения потерь инвесторам — Bits Media

    Минюст США и прокуратура Южного округа Калифорнии продали криптоактивы, конфискованные у «промоутера» пирамиды BitConnect, на сумму $56 млн для возмещения…
    Биткоин новости
    16.11.2021

    Финансовый директор Twitter: «сейчас нет смысла покупать криптовалюты» — Bits Media

    Финансовый директор Twitter Нед Сигал считает, что сейчас бессмысленно инвестировать в биткоин и в другие криптовалюты, и назвал инвестиции в…
    Криптовалюты в России
    16.11.2021

    Госдума РФ опасается рисков внедрения цифрового рубля — Bits Media

    Парламентские комитеты считают, что от внедрения государственной цифровой валюты пострадают банки и информационная безопасность страны. Комитет по финансовому рынку, Комитет…
    Форки и альткоины
    16.11.2021

    Сооснователь Bedrock Capital сравнил Shiba Inu с производителем электромобилей Rivian — Bits Media

    Сооснователь и управляющий партнер венчурной фирмы Bedrock Capital Джефф Льюис отметил сходство между криптовалютой Shiba Inu и производителем электромобилей Rivian.…
    Биткоин новости
    16.11.2021

    Биткоин за неделю потерял более $10 000 от исторического максимума — Bits Media

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